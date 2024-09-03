Десантники отразили очередное нападение врага на Кураховском направлении

На Кураховском направлении Донецкой области таврийские десантники отбили очередное нападение врага при поддержке военной техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады в Facebook.

Отмечается, что аэроразведчики 79 бригады обнаружили колонну еще далеко на подступах. Россиян сразу "приветливо" встретили украинские артиллеристы и операторы ударных дронов.

Почувствовав прицельность огня воинов ДШВ ВСУ, россияне начали разворачивать технику и бежать с поля боя.

"Оккупанты в очередной раз прибегли к суицидному шагу - и при поддержке техники пошли в атаку на позиции таврийских десантников...

Дерзкий штурм закончился позорным бегством. И гибелью нескольких беглецов".