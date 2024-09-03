Директор НАБУ уволил своего первого заместителя Углаву

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уволил своего первого заместителя Гизо Углаву, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро за совершение дисциплинарного проступка - нарушение присяги государственного служащего, нарушение правил этического поведения государственных служащих, закона Украины „О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ".

Отмечается, что служебное расследование и в дальнейшем Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что Углава совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ, отмечают в Бюро.

Что предшествовало: После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава был отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.

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