Директор НАБУ уволил своего первого заместителя Углаву
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уволил своего первого заместителя Гизо Углаву, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
"Директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро за совершение дисциплинарного проступка - нарушение присяги государственного служащего, нарушение правил этического поведения государственных служащих, закона Украины „О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ".
Отмечается, что служебное расследование и в дальнейшем Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что Углава совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.
Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ, отмечают в Бюро.
Что предшествовало: После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава был отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.
Предыстория:
- 22 мая 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
- Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
- 12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.
- 22 июля Углава заявил, что подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции и лично председателя правления Виталия Шабунина