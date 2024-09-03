В РФ осудили военного ГУР, которого взяли в плен во время высадки в Крыму
Российский суд приговорил к 20 годам заключения украинского военного Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Любаса, который в прошлом году участвовал в высадке в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".
Пропагандисты сообщили, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье аннексированного Россией Крыма.
В РФ утверждают, что Любас "участник подразделения спецназначения" Главного управления разведки Минобороны Украины.
Оккупанты "осудили" его за якобы "незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду оружия, теракт и прохождение обучения с целью террористической деятельности".
Предыстория:
- В октябре 2023 года украинская разведка показала видео, как спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения ГУР десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение российским оккупантам.
- Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УП уточнил, что во время высадки украинских бойцов произошел бой, в результате которого российские оккупанты понесли значительные потери.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью УП подтвердил попадание в плен Александра Любаса во время высадки десанта на побережье Крыма 4 октября.