В РФ осудили военного ГУР, которого взяли в плен во время высадки в Крыму

Российский суд приговорил к 20 годам заключения украинского военного Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Любаса, который в прошлом году участвовал в высадке в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Пропагандисты сообщили, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье аннексированного Россией Крыма.

В РФ утверждают, что Любас "участник подразделения спецназначения" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оккупанты "осудили" его за якобы "незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду оружия, теракт и прохождение обучения с целью террористической деятельности".

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