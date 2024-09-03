Энергетики снова увеличили ограничения света по Украине

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях с 15:00 до 22:00 будет применено три очереди отключений вместо двух, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго" с 15:00 до 22:00 будут применены три очереди отключений вместо двух, как сообщалось ранее" , - говорится в сообщении.

Появляется высокая вероятность применения отключений в светло-серых зонах графиков.

Обновлено. В "Укрэнерго" сообщили, что увеличили ограничения света по всей стране:

06:00 - 18:00 - две очереди отключений.

18:00 - 22:00 - три очереди отключений.

22:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Детальнее про очереди отключений на инфографике: