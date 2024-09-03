Энергетики снова увеличили ограничения света по Украине
В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях с 15:00 до 22:00 будет применено три очереди отключений вместо двух, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"По информации от "Укрэнерго" с 15:00 до 22:00 будут применены три очереди отключений вместо двух, как сообщалось ранее", - говорится в сообщении.
Появляется высокая вероятность применения отключений в светло-серых зонах графиков.
Обновлено. В "Укрэнерго" сообщили, что увеличили ограничения света по всей стране:
- 06:00 - 18:00 - две очереди отключений.
- 18:00 - 22:00 - три очереди отключений.
- 22:00 - 24:00 - две очереди отключений.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Детальнее про очереди отключений на инфографике: