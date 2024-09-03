Воздушные силы напомнили об опасности баллистики на фоне удара по Полтаве

В Полтаве 3 сентября была объявлена тревога из-за угрозы баллистики, но она долетает за считанные минуты в регионы, которые находятся близко к границе с оккупантом, в Воздушных силах призывают вовремя реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в комментарии УП.

"Тревога была объявлена, но, к сожалению, даже для Полтавской области, время реагирования на угрозу - очень короткое, буквально считанные минуты. Баллистика, особенно для прифронтовых регионов, - это чрезвычайно опасно. "Искандер М", "Кинжал", С300/400 (летит по баллистической траектории -ред.), любая баллистика летит очень быстро.

Как только Воздушные силы имеют информацию разведки об осуществлении врагом пусков ракет, или даже, что такой удар планируется, они сразу сообщают и объявляется воздушная тревога.

Еще раз просим всех соблюдать протоколы безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь жизнь свою и своих близких".

Что предшествовало:

Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами. Попадание было по территории Института связи и соседней больницы.