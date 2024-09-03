Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) объявил о своем приезде в Украину, сообщает Радио Свобода.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем 3 сентября написал в соцсети X, который начал свой 10-й визит в Украину со встреч с чиновниками.

Днем ранее Гросси подчеркнул важность своей миссии, заявив: «Я еду на украинскую Запорожскую [атомную электростанцию], чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерный инцидент».

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