Украинским педагогам зачислят к стажу опыт работы за границей
Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому украинским педагогическим и научно-педагогическим работникам будут причислять к общему стажу опыт работы за границей. Это поможет педагогам получать большую надбавку за выслугу лет, сообщает Деловая столица.
Такое решение правительство приняло 3 сентября.
Раньше педагогам учитывали опыт работы в зарубежных учебных заведениях только если иностранная страна заключила соответствующий международный договор с Украиной.
Теперь же учителям и преподавателям достаточно будет предоставить документ, подтверждающий занятость в сфере образования. Как отмечают в Кабмине, это может быть трудовой договор, соглашение и т.д.
Ожидается, что это решение поможет украинским педагогам, работавшим за пределами страны, получить надбавки за выслугу лет.
В настоящее время, согласно действующему законодательству, педагоги могут получить ежемесячную надбавку в зависимости от стажа работы:
- свыше 3 лет – 10% ставки заработной платы;
- свыше 10 лет – 20%;
- более 20 лет – 30%.
"До начала полномасштабного вторжения РФ учитель работал в школе в Бердянске, имел педагогический стаж 17 лет и получал надбавку 20%. Затем он уволился и вынужден был переехать в Люксембург, где устроился воспитателем в муниципальной школе. Проработал 3 года. войны, вернулся в Украину.
Да, эти 3 года, которые он работал воспитателем, по возвращении в Украину и трудоустройство на педагогическую должность зачислят в стаж для выплаты надбавки. И теперь этот человек будет получать не 20% должностного оклада учителя, а 30%", – объясняют в Кабмине.