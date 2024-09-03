Украинским педагогам зачислят к стажу опыт работы за границей

Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому украинским педагогическим и научно-педагогическим работникам будут причислять к общему стажу опыт работы за границей. Это поможет педагогам получать большую надбавку за выслугу лет, сообщает Деловая столица.

Такое решение правительство приняло 3 сентября.

Раньше педагогам учитывали опыт работы в зарубежных учебных заведениях только если иностранная страна заключила соответствующий международный договор с Украиной.

Теперь же учителям и преподавателям достаточно будет предоставить документ, подтверждающий занятость в сфере образования. Как отмечают в Кабмине, это может быть трудовой договор, соглашение и т.д.

Ожидается, что это решение поможет украинским педагогам, работавшим за пределами страны, получить надбавки за выслугу лет.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, педагоги могут получить ежемесячную надбавку в зависимости от стажа работы:

свыше 3 лет – 10% ставки заработной платы;

свыше 10 лет – 20%;

более 20 лет – 30%.

"До начала полномасштабного вторжения РФ учитель работал в школе в Бердянске, имел педагогический стаж 17 лет и получал надбавку 20%. Затем он уволился и вынужден был переехать в Люксембург, где устроился воспитателем в муниципальной школе. Проработал 3 года. войны, вернулся в Украину.