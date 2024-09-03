В Чернигове ухудшилось качество воды в Десне

Качество воды в Десне в пределах Чернигова резко ухудшилось. Соответствующие показатели наблюдались сегодня, 3 сентября, утром.﻿ Со ссылкой на "Черниговводоканал", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Сегодня 03.09.24, как уже сообщалось ранее, состояние воды в реке Десна на территории города Чернигова существенно ухудшилось" , - сказано в сообщении.

Такой вывод в "Черниговводоканале" сделали после отбора проб воды сегодня, 3 сентября, в 11:00.

По информации предприятия, химическое потребление кислорода в реке за день значительно выросло, сейчас оно превышает норматив в 4,5 раза.

Напомним, ранее стало известно о загрязнении рек Сейм и Десна. Причиной стало то, что с территории России по течению двигалось ядовитое вещество.

В Киевской ОВА отмечали, что на территории Киевской области загрязнение Десны не фиксируют.

При этом первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что проблема есть, но она контролируемая.

Также Краснолуцкий подчеркивал, что по состоянию на 30 августа загрязнения находились на большом расстоянии от Чернигова.