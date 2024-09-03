Зеленский обсудил с Трюдо последствия атаки на Полтаву и усиление ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили удар РФ по учебному центру в Полтаве. Со ссылкой на соцсети Зеленского, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По словам Зеленского, во время разговора с Трюдо он рассказал ему о спасательной операции после российского обстрела Полтавы. Премьер-министр Канады выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.
"Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Рассказал о текущих потребностях наших сил обороны, среди которых дополнительные системы ПВО и бронированная техника", - написал Зеленский.
Они также обсудили совместную работу в рамках коалиции дронов и реализации двустороннего соглашения о безопасности, подписанного 24 февраля текущего года.
"Призвал премьер-министра Канады усилить адвокацию среди партнеров по предоставлению Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории страны-агрессора", - заявил Зеленский.