Сухопутные войска проводят расследование удара по институту в Полтаве
Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ. Со ссылкой на Сухопутные войска, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщает Украинская правда.
"Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, должным ли образом осуществлялось руководство учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы противника", - заявили в Сухопутных войсках.
В командовании отметили, что меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и к командованию наших частей.
Там призвали международных партнеров ускорить оказание помощи, которая позволит отодвинуть смертоносное российское оружие от украинских границ.
Соболезнования близким пострадавших выразил и главнокомандующий ВСУ. Он добавил, что военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события.