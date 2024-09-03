Украина будет удерживать захваченную часть РФ, пока не вынудит Путина к переговорам - Зеленский

Украина будет удерживать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит сесть за стол переговора российского диктатора Владимира Путина.﻿ Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

"Пока она нам нужна" , - сказал он о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.

В то же время, Зеленский сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории.