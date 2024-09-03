Камышин может заменить Шурму в Офисе президента – СМИ

Заявление на увольнение от главы Минстратегпрома Александра Камышина может быть связано с его возможным назначением на место заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. Со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией в ОП, сообщает Лига.net.

Шурма в Офисе президента неформально курирует энергетический блок.

Собеседник утверждает, что президент Владимир Зеленский готов уволить Шурму, и это должно произойти в четверг, 5 сентября.

Другой собеседник издания в руководстве Слуги народа знает о готовящейся ротации, но без подробностей.

"Такие уж реалии кадровой политики у нас" , – иронизирует он.

О возможной замене Шурмы Камышиным сообщают и источники Украинской правды.

LIGA.net обратилась за комментарием к Шурме, но на данный момент редакция не получила ответ.

Сам же Камышин сообщал, что продолжит работу в оборонке, но уже в другой роли. Какой именно – не уточняет. Министр отметил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Раде.