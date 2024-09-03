Кулеба после ракетного удара по Полтаве призвал партнеров ускорится с ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве призвал партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и взять на себя новые обязательства, сообщает Укринформ.

Об этом глава украинской дипломатии заявил в интервью CNN, отрывок из которого опубликовала журналистка Кристиан Аманпур.

Говоря о сегодняшней ракетной атаке, глава МИД отметил: «Это еще одна причина, почему поставки систем ПВО в Украину должны быть ускорены».

Он отметил, что баллистические ракеты очень сложно перехватить, а в Полтаву, учитывая ее географическое положение, они долетают очень быстро.