Зеленский отправил в отставку заместителя руководителя ОП Шурму

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента. Он подписал соответствующий указ.﻿ Со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины" , - сказано в указе главы государства.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове.

Он окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Экономическая теория", а также Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Экономика и предпринимательство".