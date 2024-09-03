Зеленский отправил в отставку заместителя руководителя ОП Шурму
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента. Он подписал соответствующий указ. Со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - сказано в указе главы государства.
Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове.
Он окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Экономическая теория", а также Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Экономика и предпринимательство".
- С 2003 года работал в международных компаниях Procter & Gamble и BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED.
- С 2006 года работал в Группе МЕТИНВЕСТ.
- С 2007 года занимал должность финансового директора в ЗАО "Макеевский металлургический завод".
- С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".
- С марта 2021 года работал советником Офиса президента Украины (вне штата).
- 23 ноября 2021 года был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.