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Зеленский отправил в отставку заместителя руководителя ОП Шурму

Зеленский отправил в отставку заместителя руководителя ОП Шурму

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента. Он подписал соответствующий указ.﻿ Со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - сказано в указе главы государства.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове.

Он окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Экономическая теория", а также Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Экономика и предпринимательство".

  • С 2003 года работал в международных компаниях Procter & Gamble и BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED.
  • С 2006 года работал в Группе МЕТИНВЕСТ.
  • С 2007 года занимал должность финансового директора в ЗАО "Макеевский металлургический завод".
  • С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".
  • С марта 2021 года работал советником Офиса президента Украины (вне штата).
  • 23 ноября 2021 года был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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