Число раненых в Полтаве возросло до 271

Количество раненых в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 271, погибших - 51.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Спасательные работы сейчас еще продолжаются - разбирают завалы. Привлечены все службы. По состоянию на это время количество раненых - 271. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем спасателям, врачам, медицинским сестрам, всем полтавчанам, кто присоединился к помощи, сдавал кровь, кто поддерживает.

Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди. Делается все, чтобы спасти как можно больше жизней. По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека", - сказал Президент.