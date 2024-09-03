Зеленский объяснил кадровую перезагрузку в Кабмине и ОП

Государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина добилась всех результатов. Именно поэтому состоится ряд кадровых изменений в Кабинете Министров и Офисе президента. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Зеленского, осень будет чрезвычайно важна для Украины. Поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе президента.

"Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики. Первое – нужно больше взаимодействия между центральной властью и общинами. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону. Второе – Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве" , - рассказал Зеленский.

Третье направление – это усиление работы с НАТО. По мнению Зеленского, для этого нужно особое взаимодействие. Четвертое направление – это Евросоюз и реальные переговоры по членству, подготовка соответствующих частей будущего соглашения по членству.

"Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность. И пятое - нужно соединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами - доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами - и эти задачи , которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия. Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. я благодарен всем, кто будет помогать" , - подчеркнул президент.

Сегодня ряд министров написали свои заявления на увольнение. В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина О.М.

министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что в украинском правительстве планируются кадровые перестановки - изменят более 50% состава Кабинета министров. В частности, завтра, 4 сентября, будет "день увольнений".