Байден отреагировал на российский ракетный удар по Полтаве
Президент США Джо Байден обнародовал заявление относительно российской ракетной атаки на Полтаву, в которой погиб 51 человек и 271 был ранен, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт Белого дома.
Байден отметил, что из-за российских ракет, которые попали в военный учебный центр и больницу в Украине, погибли более 50 человек и десятки получили ранения.
"Я самым решительным образом осуждаю эту ужасную атаку.
Это нападение является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но уже два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять вместе с ним - в том числе предоставляя системы противовоздушной обороны и возможности, необходимые для защиты своей страны.
Не делайте ошибок: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты стоят с ним".
Что предшествовало:
- Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.