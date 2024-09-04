ISW: Путин считает, что Россия сможет медленно поглотить Украину

Глава России Владимир Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и истощить украинские силы, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет﻿﻿ Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики считают, что хотя украинская операция в Курской области, похоже, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне, она не изменила стратегическое мышление главы России Владимира Путина.

По оценкам ISW, Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и что Россия может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил.

Эти оценки делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада перед его требованиями.

Ключевые выводы ISW за 3 сентября: