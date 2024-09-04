Атака на Львов: пятеро погибших, среди них – двое детей (Обновлено)

Два человека погибли и еще 23 пострадали в результате российского ракетного удара по Львову. Впоследствии количество погибших и пострадавших возросло. Известно, что среди погибших двое детей, сообщает Украинская правда.

"Уже двое погибших" , – сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также на 7:30 утра известно о 19 пострадавших.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что погибли женщина и мужчина.

"Погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине собираем. Соболезнования родным!" , – сообщил городской голова.

Наслідки ракетного удару у Львові. Відео: Говорить великий Львів pic.twitter.com/bc4MCJkUOC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

Чуть позже Козицкий добавил, что количество пострадавших в результате ночной атаки по Львову возросло до 23. Среди пострадавших – 5 детей.

"То, что известно по состоянию на сейчас: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо – имеют легкие повреждения" , – уточнил глава ОВА.

Через російський ракетний удар у Львові виникла пожежа pic.twitter.com/xdJ8s3Wp1m — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

Обновлено. По состоянию на 8:02 количество погибших возросло до трех, предварительно, это 14-летняя девочка. Также известно о 25 раненых, сообщил﻿ начальник ОВА Козицкий.

﻿Обновлено в 9:00. Количество погибших возросло до пяти. Известно, что погиб еще один ребенок - девочка 9 лет, сообщил﻿ Козицкий. Количество пострадавших возросло до 38.

Напомним, утром 4 сентября в результате вражеского обстрела во Львове в районе главного вокзала в жилом доме возник пожар, 17 человек пострадали. Повреждены две школы и много окон выбито в центральной части города.