Российские боевые потери перевалили за 620 тысяч в живой силе
За сутки Силы обороны отминусовали 1 390 российских оккупантов, 30 артиллерийских систем и 27 ББМ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 620 350 (+1 390) человек,
- танков – 8 618 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 16 848 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 17 694 (+30) ед,
- РСЗО – 1 177 (+0) ед,
- средств ПВО – 940 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 616 (+43) ед,
- крылатых ракет – 2 580 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 007 (+35) ед,
- специальной техники – 3 014 (+12) ед.
Данные уточняются.