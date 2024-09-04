Российские боевые потери перевалили за 620 тысяч в живой силе

За сутки Силы обороны отминусовали 1 390 российских оккупантов, 30 артиллерийских систем и 27 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 620 350 (+1 390) человек,

танков – 8 618 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 16 848 (+27) ед,

артиллерийских систем – 17 694 (+30) ед,

РСЗО – 1 177 (+0) ед,

средств ПВО – 940 (+0) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 616 (+43) ед,

крылатых ракет – 2 580 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 007 (+35) ед,

специальной техники – 3 014 (+12) ед.

Данные уточняются.