Увольнения в Кабмине: кого планируют назначить на новые должности
Верховная Рада в скором времени начнет серьезные кадровые ротации, которые коснутся половины правительственного штата. Сегодня ожидается день увольнений, а завтра - назначений, сообщает РБК-Украина.
Сайт в материале ниже рассказывает, кто из министров идет в отставку и кого планируют назначить.
По состоянию на сейчас в отставку уже подали:
- глава Минстратегпрома Александр Камышин
- глава Минюста Денис Малюска
- глава Минприроды Руслан Стрелец
- вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина
- вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук
- глава МИД Дмитрий Кулеба
По данным источников, планируются следующие назначения:
- в Минстратегпром - Сергей Боев или Герман Сметанин
- в МИД - Андрей Сибига
- в Минюст - Ольга Стефанишина
- в Минприроды - Светлана Гринчук
- в Минагро - Виталий Коваль
- в Минспорта - Матвей Бедный (сейчас он и.о.)
- в Минкульт - Николай Точицкий
- Минрегион может возглавить Алексей Кулеба
Кадровые изменения в Кабмине и ОП
Напомним, что история с перезагрузкой правительства тянется еще с весны этого года. Но только сейчас она приобретает реальные масштабы. Как вчера анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, более 50% штатной численности Кабинета министров Украины потерпят изменения.
Сегодня на заседании фракции будет обсужден окончательный перечень, после чего в Раде начнутся увольнения и назначения. Как пояснил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения, кадровые решения в правительстве необходимы для усиления некоторых направлений.
Добавим, что, кроме правительства, ротации немного коснулись и Офиса президента. Так, вчера Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя ОП.
По данным источников, наиболее вероятным кандидатом взамен Шурмы в ОП рассматривают Александра Камышина.