Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО до саммита в 2025 году

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО еще до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году", – сказал Кулеба.

По его словам, если есть политическая воля, то путь для этого даже не надо искать, потому что "Украина может получить приглашение даже сейчас, даже сегодня".

"Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США", – подчеркнул министр.

Глава МИД уточнил, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.

"Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получить такое приглашения уже сейчас", – отметил глава МИД.

Напомним, вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу суверенной и независимой страной в пределах границы 1991 года и другие варианты не обсуждались.

Украинские власти признавали, что Альянс не направит Киеву приглашение о вступлении до завершения войны.

В то же время недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от того, контролирует ли Киев всю территорию.