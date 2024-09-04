Подоляк рассказал о перспективах снятия ограничений на удары по РФ оружием Запада

Западные союзники могут снять ограничения для украинских военных на удары по России переданным оружием. Для такого шага есть перспективы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Перспективы (отмены ограничений на удары по РФ - ред.), безусловно, есть. Мы с вами все же говорим после 2,5 лет начала полномасштабного вторжения. Мы же видим существенное изменение и политическую позицию многих стран. И видим изменение с точки зрения оружия, которое Украине передают. То есть практически все виды оружия есть", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что в отношении партнеров пока есть проблемы с некоторыми вещами. Одна из них - окончательное решение, что Россия обязательно должна проиграть. А вторая - скорость принятия решений и быстрые поставки оружия.

"Это скорее связано с отсутствием частично воли. Ну, то есть страх все же еще какой-то там есть, присутствует у представителей политических элит, и бюрократия слишком высокая", - объяснил советник руководителя ОП.

И сейчас, по мнению Подоляка, Украине необходимо ориентироваться на две составляющие. Первая - рациональные доводы, что Россия в любом случае не будет останавливаться, поскольку она осознает отсутствие любых сдерживающих факторов.

"РФ совершенно ясно это осознает. И если она не будет нести юридическую ответственность за преступления, то она будет их просто масштабировать с паузами. То есть брать паузы и т.д." - уточнил он.

При этом вторая составляющая - эмоциональная. С ее помощью можно обеспечить давление на политические элиты от избирателей. Для этого им необходимо показать, как в Украине гибнут мирные жители и показать ужасы, которые творятся в 21 столетии.

"Поэтому здесь нужна и рациональная составляющая, и эмоциональная. Надо чтобы партнеры наконец через свои общества осознали, что это за ужас жить во время войны. При том не войны военных против военных, а войны военных одной страны против гражданского населения другой", - отметил Подоляк.

Что предшествовало

Напомним, западные союзники, несмотря на призывы Украины, не могут разрешить украинским защитникам наносить удары вглубь территории России переданным оружием.

К примеру, США после начала наступления россиян на север Харьковской области разрешили только атаковать приграничные участки территории РФ.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, только разрешений от союзников на удары по российской территории будет мало. Украине необходимо, чтобы совершилась поставки соответствующего вооружения.