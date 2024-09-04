"Укрэнерго" сообщило о графиках отключений 5 сентября

В Украине в четверг, 5 сентября, снова будут графики отключения света. В течение дня свет будет выключаться в одну очередь, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 5 сентября, во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений" , - сказано в сообщении.

При этом питание критической инфраструктуры не ограничивается. Однако в объемах применения ограничений возможны изменения, о которых будет сообщаться отдельно.

Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.

Свет в Украине

С мая этого года Россия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Уже уничтожено 80% электрогенерации Украины. Что привело к введению графиков отключения электроэнергии. Несмотря на сложности, специалистам удалось возобновить ряд энергообъектов.

В ДТЭК рассказывали, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.

Однако, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, украинские энергетики могут прекратить применение графиков отключения света уже на этой неделе. Это возможно при отсутствии новых серьезных повреждений энергообъектов.