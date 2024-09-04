Правительство создаст Министерство возвращения украинцев - Арахамия

В Украине создадут Министерство возвращения украинцев. На заседании фракции "Слуги народа" в среду, 4 сентября, обсудили кандидатов на пост министра.﻿ Со ссылкой на соцсети главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, на заседании фракции обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

"Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить" , - сообщил Арахамия.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина запустит институт, который должен обеспечить единство украинцев за рубежом и противодействие российской пропаганде.

Глава государства отметил, что украинцы есть во всех частях света и в большинстве государств. Поэтому необходимо модернизировать государственные институты, чтобы они отвечали задачам единения всех украинцев вокруг Украины.