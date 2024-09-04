США официально обвинили РФ во вмешательстве в выборы и ввели санкции

Соединенные Штаты Америки ввели новейшие санкции против русской Федерации. Они касаются 10 физических и двух юридических лиц. Со ссылкой на Минфин США, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Штаты подозревают их в злонамеренном влиянии Москвы, направленном на президентские выборы в США в 2024 году. В Минфине США отметили, что российские государственные СМИ используют различные инструменты, такие как генеративные фейки и дезинформацию на основе искусственного интеллекта.

Кто в санкционном списке

Маргарита Симоньян - главный редактор RT и центральная фигура в злонамеренном влиянии российского правительства. Она позволила деятельности подставной компании под прикрытием RT.

Елизавета Юрьевна Бродская - заместитель главного редактора RT, которая отчитывалась российскому диктатору Владимиру Путину и другим чиновникам.

Антон Сергеевич Анисимов - заместитель главного редактора RT, осуществляющий деятельность по поручению Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Андрей Владимирович Кияшко - заместитель директора англоязычного информационного вещания RT, отвечает за информирование российских чиновников и обзор деятельности RT.

Константин Калашников - руководитель проектов цифровых медиа RT, который в начале 2022 года работал вместе с Кияшко. В середине 2023 года Бродская и Кияшко реализовали масштабную операцию влияния для RT в американских социальных сетях с целью скрыть связь RT с контентом, предназначенным для воздействия на онлайн-аудиторию.

Елена Михайловна Афанасьева является сотрудницей департамента цифровых медиа-проектов RT и подчиняется Калашникову. С начала 2024 года Афанасьева тайно взаимодействовала с известными американскими влиятельными лицами в социальных сетях под прикрытием фейкового имени, выдавая себя за сотрудницу американской компании, чтобы скрыть причастность RT и российского правительства.

Алексей Алексеевич Гаращенко является руководителем RaHDit и был офицером ФСБ, когда начал руководить группой. Гаращенко напрямую взаимодействует с представителями российских спецслужб и служб безопасности, сотрудниками Администрации президента России и сотрудниками RT.

Анастасия Игоревна Ермошкина является аффилированным лицом Гаращенко.

Александр Витальевич Неженцев работает с Гаращенко и является администратором и разработчиком киберинструментов, используемых ФСБ. Неженцев также возглавляет команду, которая занимается разработкой новых инструментов, которые могут быть использованы для слежки за информационными файлами данных.

Владимир Григорьевич Табак является генеральным директором АНО "Диалог" и "Диалог Регионы". Ранее он занимал несколько должностей в Администрации президента России. Осенью 2022 года Табак должен был посетить встречу с высокопоставленными российскими чиновниками. Во время встречи обсуждали предполагаемый успех деятельности Doppelgänger и предоставляли отзывы и рекомендации по будущим проектам.

Напомним, сегодня в СМИ распространилась информация, что Администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США. Кремль для этого якобы использует СМИ и онлайн-платформы.