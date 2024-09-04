Китай прокомментировал "расследование" роспропагандистов по дронам для Украины

Представитель МИД Китая Мао Нин опровергла поставки Украине дронов китайского производства, которые могут быть использованы в военных целях, и заявила, что правительство страны строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, в том числе и беспилотников, сообщает Укринформ.

Так, она прокомментировала на брифинге «эксклюзивный анализ» российского пропагандистского издания «РИА Новости» относительно того, что Украина продолжает закупать китайские дроны для применения в боевых действиях.

«Я не знаю, о чем вы упоминаете» , - сказала Мао, отвечая на провокационные утверждения российских пропагандистов.