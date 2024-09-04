Для дальнобойных ударов по РФ требуется разрешение четырех стран - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что для использования дальнобойного оружия против военных объектов на территории России Украина нуждается в разрешении от четырех стран - США, Великобритании, Франции и Германии, сообщает Корреспондент.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.

"Со всем уважением к каждой стране, в частности нашим партнерам в Ирландии, разрешение на использование дальнобойного оружия зависит от тех стран, которые нам это оружие поставляют. Это не вопрос коалиции дружественных стран, а решения очень конкретных государств: США, Великобритании, Франции и Германии" , - подчеркнул Зеленский.

Именно эти страны поставляют или могут поставлять такое дальнобойное оружие, способное помочь Украине выгнать российские войска с территории страны, а также защитить жизнь гражданского населения в городах, таких как Полтава, Львов, Харьков, Киев, Днепр и Кривой Рог.