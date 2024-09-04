На Сумщине готовят эвакуацию десятков тысяч человек - ОВА
В Сумской области готовятся к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире национального телемарафона, сообщает Деловая столица.
Эвакуация будет проводиться в Глуховской и Эсманской общинах, а также еще в пяти населенных пунктах Шосткинского и Конотопского районов.
"Было принято решение на Совете обороны области и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской общины. Это очень большое количество — десятки тысяч человек", — отметил Артюх.
По словам главы ОВА, с начала года россияне нанесли почти 11 тысяч ударов по территории Сумской области.