На Сумщине готовят эвакуацию десятков тысяч человек - ОВА

В Сумской области готовятся к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов﻿. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире национального телемарафона, сообщает Деловая столица.

Эвакуация будет проводиться в Глуховской и Эсманской общинах, а также еще в пяти населенных пунктах Шосткинского и Конотопского районов.

"Было принято решение на Совете обороны области и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской общины. Это очень большое количество — десятки тысяч человек" , — отметил Артюх.

По словам главы ОВА, с начала года россияне нанесли почти 11 тысяч ударов по территории Сумской области.