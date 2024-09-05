Отключение света зимой может продолжаться до 12 часов в сутки - ЦПД

По оптимистическому сценарию отключения света в осенне-зимний период будут длиться до 12 часов в сутки, а по пессимистическому, до 20 часов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Facebook.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период в зависимости от развития событий.

По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить лишь около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6-7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации.

По худшему сценарию, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время - примерно 10 часов - будут находиться без света.

В ЦПД отметили, что большие надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация достигла договоренности с американскими чиновниками и представителями бизнеса по стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергетической системы. В частности, на укрепление энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн.

"Впрочем, наряду с государственными мерами, бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (павербанки, зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии".