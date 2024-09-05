Увольнение Кулебы: СМИ узнали о конфликте Зеленского и главного дипломата

Офис президента Украины считает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы "избегал тяжелой рутинной работы", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале The Economist.

Издание пишет, что началом конфилкта президента Украины Владимира Зеленского и Кулебы стал 2022 год.

"Господин Зеленский вытащил дипломата-ботаника из относительной неизвестности в 2019 году, назначив его сначала вице-премьер-министром, а затем министром иностранных дел. Острый коммуникатор в круглых очках — больше похожий на Гарри Поттера, чем на Джона Леннона, — и галстуках от Вивьен Вествуд, господин Кулеба стал уважаемым среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе.

Но, в конце концов, его изящная дипломатия не всегда согласовывалась с грубой и эмоциональной риторикой его шефа", — пишет The Economist.

По словам одного из депутатов "Слуги народа", с которым пообщалось издание, Офис президента считает, что Кулебе "просто нравится коллекционировать победы. Он не доводит дела до конца."

Источник утверждает, что судьба Дмитрия Кулебы могла быть решена еще в апреле, когда Андрей Сибига, вероятный преемник Кулебы, был переведен из Офиса президента на должность заместителя министра.

Отставке министра тогда якобы помешало давление со стороны Государственного департамента США. Один из источников отметил, что в настоящее время внимание американских властей сконцентрировано на избирательной кампании, что могло повлиять на ситуацию.

Напомним, 4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке с должности.