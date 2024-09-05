В ГСЧС объяснили, почему нельзя собирать обломки российских дронов
Обломки дронов могут содержать опасные вещества, поэтому собирать и хранить их запрещается, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС напоминает, что даже обломки дронов могут нести опасность:
- Могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства.
- Могут содержать опасные вещества, например химическое оружие.
- Некоторые дроны снабжены радиационными датчиками или материалами.
- Острые обломки могут повредить кожу и привести к инфицированию.
Следовательно, настаивают в ведомстве, их категорически нельзя касаться, забирать на память или хранить дома, разбирать на металлолом.