В ГСЧС объяснили, почему нельзя собирать обломки российских дронов

Обломки дронов могут содержать опасные вещества, поэтому собирать и хранить их запрещается, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС напоминает, что даже обломки дронов могут нести опасность:

Могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства.

Могут содержать опасные вещества, например химическое оружие.

Некоторые дроны снабжены радиационными датчиками или материалами.

Острые обломки могут повредить кожу и привести к инфицированию.

Следовательно, настаивают в ведомстве, их категорически нельзя касаться, забирать на память или хранить дома, разбирать на металлолом.