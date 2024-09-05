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В ГСЧС объяснили, почему нельзя собирать обломки российских дронов

В ГСЧС объяснили, почему нельзя собирать обломки российских дронов
Фото: twitter.com/DefenceU

Обломки дронов могут содержать опасные вещества, поэтому собирать и хранить их запрещается, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС напоминает, что даже обломки дронов могут нести опасность:

  • Могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства.
  • Могут содержать опасные вещества, например химическое оружие.
  • Некоторые дроны снабжены радиационными датчиками или материалами.
  • Острые обломки могут повредить кожу и привести к инфицированию.

Следовательно, настаивают в ведомстве, их категорически нельзя касаться, забирать на память или хранить дома, разбирать на металлолом.

Дроны
Инфографика: ГСЧС

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