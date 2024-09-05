Рост ВВП Украины ускорился до 2,7%: в Минэкономики назвали причину

В июле 2024 года рост валового внутреннего продукта Украины ускорился до 2,7% после 1,6% в июне. Это произошло из-за раннего сбора урожая в сельском хозяйстве благодаря погоде, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит мониторинг основных событий в экономике Украины, сообщает Минэкономики.

"В результате за январь-июль 2024 года рост оценивается на уровне 4,0% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в июле 2024 года экономика функционировала в режиме действия чрезвычайно жестких графиков веерных отключений электроэнергии из-за ее дефицита, что усложняло экономическую активность как предприятий на фоне роста расходов, так и потребителей товаров и услуг.

Однако экономике удалось нивелировать негативное влияние дефицита электроэнергии благодаря:

высокому уровню адаптивности к сложным условиям функционирования и опыту реагирования на такие вызовы, в частности, наличия у отдельных производителей возможности обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;

раннему началу сбора урожая озимых культур из-за погодного фактора;

стабильной работе Украинского морского коридора;

существенному бюджетному финансированию строительства инженерных сооружений.

Напомним, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году - 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

Кроме того, Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.