Умеров обсудил с немецким коллегой поставки ракетных систем и боеприпасов для Украины

Министр обороны Рустем Умеров прибыл в Германию с официальным визитом и встретился со своим коллегой Борисом Писториусом: они обсудили ряд оборонных вопросов, сообщает Европейская правда.

Об этом украинский глава оборонного ведомства сообщил в Telegram..

Во время встречи с Писториусом, министры обсудили ключевые вопросы укрепления оборонного сотрудничества между нашими странами.

В частности они акцентировали внимание на поставке современных ракетных систем и боеприпасов для Украины, а также дальнейшем развитии противовоздушной обороны.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную базу недалеко от города Киль подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.

А в прошлом месяце официальный Берлин подтвердил передачу Киеву системы ПВО IRIS-T ближнего действия.