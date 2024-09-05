Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов
Верховная Рада проголосовала за назначение Натальи Калмыковой министром по делам ветеранов Украины. Ее кандидатуру поддержали 256 депутатов. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк, сообщает Зеркало недели.
Наталья Калмыкова училась в бизнес-школе MIM-Kyiv по программе MBA (master of business administration). Завершила программу Fulbright Research and Development в Университете штата Нью-Йорк в Буффало.
С 2005 по 2012 год работала врачом-интерном Городской больницы скорой медицинской помощи в Виннице. Кроме того, с 2007 по 2008 год была консультантом по медицинским вопросам представительства фирмы «Алкон Фармасьютикалс Лтд» в Украине. С 2008 по 2017 год Калмыкова также являлась консультантом по маркетингу в ЧП «Дельта Медикел».
С 2018 по 2021 год она занимала должность менеджера Благотворительной организации «Международный благотворительный фонд «Вернись живым». С июня 2021 года Калмыкова была советницей по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.
С февраля 2022 по сентябрь 2023 занимала должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда. А 27 сентября 2023 года Наталию Калмыкову назначили заместителем министра обороны страны по социальному развитию.