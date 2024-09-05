Запорожскую АЭС подключили ко второй линии украинской энергосети

Питание оккупированной Запорожской АЭС двумя линиями из украинской энергосистемы возобновлено. Вторая поврежденная линия электропередачи была возвращена в работу 5 сентября в 14.40.﻿ Со ссылкой на "Энергоатом", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Украинские энергетики 5 сентября, в 14:40, вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи. Таким образом питание временно оккупированной Запорожской АЭС по украинской энергосистеме двумя линиями возобновлено" , - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что со 2 сентября 2024 из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий. Кроме этого, украинские специалисты не могли осмотреть место повреждения и начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.