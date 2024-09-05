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Запорожскую АЭС подключили ко второй линии украинской энергосети

Запорожскую АЭС подключили ко второй линии украинской энергосети

Питание оккупированной Запорожской АЭС двумя линиями из украинской энергосистемы возобновлено. Вторая поврежденная линия электропередачи была возвращена в работу 5 сентября в 14.40.﻿ Со ссылкой на "Энергоатом", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Украинские энергетики 5 сентября, в 14:40, вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи. Таким образом питание временно оккупированной Запорожской АЭС по украинской энергосистеме двумя линиями возобновлено", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что со 2 сентября 2024 из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий. Кроме этого, украинские специалисты не могли осмотреть место повреждения и начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.

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