Close button

Возле Киево-Печерской лавры разобрали 13 МАФов

Возле Киево-Печерской лавры разобрали 13 МАФов
Фото: kyivcity.gov.ua

В конце августа в столице возле Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" убрали 13 МАФов.﻿﻿ Со ссылкой на Департамент территориального контроля города Киева, сообщает Украинская правда.

Как рассказывают в департаменте, МАФы загораживали собой национальный заповедник и мешали свободному проходу.

После демонтажа все сооружения направляют на специальную штрафную площадку, откуда владельцы могут их забрать, компенсировав средства местному бюджету.

На самой территории возле Лавры продолжаются работы по благоустройству.

Новости

Популярные темы форума

analytics