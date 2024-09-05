Возле Киево-Печерской лавры разобрали 13 МАФов
В конце августа в столице возле Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" убрали 13 МАФов. Со ссылкой на Департамент территориального контроля города Киева, сообщает Украинская правда.
Как рассказывают в департаменте, МАФы загораживали собой национальный заповедник и мешали свободному проходу.
После демонтажа все сооружения направляют на специальную штрафную площадку, откуда владельцы могут их забрать, компенсировав средства местному бюджету.
На самой территории возле Лавры продолжаются работы по благоустройству.