Возле Киево-Печерской лавры разобрали 13 МАФов

В конце августа в столице возле Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" убрали 13 МАФов.﻿﻿ Со ссылкой на Департамент территориального контроля города Киева, сообщает Украинская правда.

Как рассказывают в департаменте, МАФы загораживали собой национальный заповедник и мешали свободному проходу.

После демонтажа все сооружения направляют на специальную штрафную площадку, откуда владельцы могут их забрать, компенсировав средства местному бюджету.

На самой территории возле Лавры продолжаются работы по благоустройству.