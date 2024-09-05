Олег Гуляк временно возглавит Укроборонпром

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО Украинская оборонная промышленность стал Олег Гуляк. Он сменил на этом посту Германа Сметанина, который возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Со ссылкой на пресс-службу концерна, сообщает Новое время.

Гуляк с 1 июля 2024 года работал советником генерального директора по вопросам военного сотрудничества Укроборонпрома.

Отмечается, что он начал службу в Вооруженных силах Украины в 1993 году. Участвовал в боевых действиях во время российско-украинской войны. В период с 2021 по 2024 год занимал должность командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины.

5 сентября Верховная Рада назначила Германа Сметанина новым главой министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.