Зеленский озвучил ожидания от кадровых изменений в правительстве

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от замен в правительстве еще более активной работы, чем раньше.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Состоялись правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. И очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом - это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами" , - сказал он.

Также президент ожидает больше поддержки для фронта и поставки оружия, защиты энергетики и восстановления разрушенного. Среди задач также четкая ветеранская политика, противодействие российской пропаганде за рубежом, работа с глобальным украинским сообществом и обеспечение финансовой стабильности государства.