Зеленский завтра встретится с Шольцем во Франкфурте

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 сентября, проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она состоится в немецком городе Франкфурт, заявил представитель правительства Германии. Со ссылкой на Tagesschau, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Федеральный канцлер встретится с украинским президентом в пятницу днем во Франкфурте-на-Майне" , - рассказал представитель правительства.

По его словам, встреча пройдет в формате тет-а-тет.

Стоит заметить, что возле Франкфурта завтра, 6 сентября, пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Напомним, ранее издание Spiegel писало, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать лично на очередной встрече в формате "Рамштайн" 6 сентября.

Глава украинского государства, по информации журналистов, хочет обратиться к партнерам с просьбой о дальнейших поставках дальнобойного оружия, а также систем противовоздушной обороны.

Встреча Контактной группы пройдет на военной базе "Рамштайн" в Германии.