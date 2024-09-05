Зеленский завтра встретится с Шольцем во Франкфурте
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 сентября, проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она состоится в немецком городе Франкфурт, заявил представитель правительства Германии. Со ссылкой на Tagesschau, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
"Федеральный канцлер встретится с украинским президентом в пятницу днем во Франкфурте-на-Майне", - рассказал представитель правительства.
По его словам, встреча пройдет в формате тет-а-тет.
Стоит заметить, что возле Франкфурта завтра, 6 сентября, пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
Напомним, ранее издание Spiegel писало, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать лично на очередной встрече в формате "Рамштайн" 6 сентября.
Глава украинского государства, по информации журналистов, хочет обратиться к партнерам с просьбой о дальнейших поставках дальнобойного оружия, а также систем противовоздушной обороны.
Встреча Контактной группы пройдет на военной базе "Рамштайн" в Германии.