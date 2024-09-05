Сын Байдена Хантер признает вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Сын действующего президента США Джо Байден Хантер признает вину по делу об уклонении от уплаты налогов, объявили его адвокаты. Об этом сообщает СNN, сообщает Новое время.

По словам адвоката Эбби Лоуэлла, Хантер Байден признает, что у прокуроров достаточно доказательств, чтобы осудить его, а затем он примет любой приговор, который в конечном итоге вынесет суд Лос-Анджелеса.

Лоуэлл также сказал, что «между сторонами не было соглашения», например, соглашения о признании вины, когда Байден признал бы себя виновным по некоторым обвинениям в обмен на снятие других обвинений. По словам Лоуэлла, единственное предложение, которое команда Хантера когда-либо получала от прокуроров, заключалось в том, чтобы он признал себя виновным по всем девяти пунктам.

Хантер Байдену были предъявлены обвинения в девяти налоговых преступлениях, включая три тяжких. Прокуроры утверждают, что сын президента США не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов и уклонился от уплаты налогов, подав налоговые декларации с неправдивой информацией. Они также утверждают, что Байден тратил свои деньги на роскошные автомобили, роскошные отели и секс-работников вместо того, чтобы платить налоги в срок.

Байден-младший в конечном итоге заплатил около 2 миллионов долларов налогов и штрафов, узнав о расследовании. За несколько недель до суда судья запретил адвокатам Байдена рассказывать присяжным о запоздалой уплате налога или о его алкогольной и наркотической зависимостях, что нанесло серьезный удар по стратегии его защиты.

Дело против Хантера Байдена

В сентябре 2023 года Хантеру Байдену предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия в штате Делавэр. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.

Также Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти налоговым статьям в Калифорнии. Ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Специальный адвокат Дэвид Вайс заявил, что сын президента «потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплачивать свои налоговые счета».

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним. Джо Байден имеет право помиловать Хантера, но заявил 6 июня, что не сделает этого.

8 августа прокуратура США обвинила Хантера Байдена в получении платежей от румынского бизнесмена за «влияние на политику США».