США выяснили, кто совершил кибератаки на Украину накануне вторжения РФ
США предъявили пятерым сотрудникам российской разведки и гражданскому лицу из России обвинения в сговоре с целью осуществления кибератак против Украины и ее союзников и попытке повредить Украине. Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов обвинительном заключении.
Минюст утверждает, что киберподразделение военной разведки России проводило широкомасштабные кибероперации еще с 2020 года, до полномасштабного вторжения.
"Пятеро обвиняемых являются офицерами части 29155 Главного разведывательного управления (ГРУ) России, военной разведки Генштаба Вооруженных сил. Шестой – гражданское лицо, которое уже было обвинено в сговоре с целью взлома компьютера, а теперь также обвиняется в заговоре", – говорится в сообщении.
В обвинительном акте утверждается, что хакеры ГРУ и их соучастники участвовали во взломе, воровстве данных, утечке полученной информации и уничтожении компьютерных систем, связанных с украинским правительством, накануне российского вторжения в Украину.
Это было сделано для того, чтобы посеять панику и подорвать доверие украинцев к безопасности государственных систем и персональных данных. Целями обвиняемых были системы и данные украинского правительства, которые не имели военного или оборонного значения. Впоследствии, по данным Минюста, хакеры распространили усилия на взлом компьютерных систем в странах НАТО, оказывавших поддержку Украине.
Обвиняемыми являются Юрий Денисов, полковник российской армии и командир отдела киберопераций части 29155; четыре лейтенанта русской армии, приписанные к части 29155, работавшие над кибероперациями: Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин; а также гражданский участник сговора Амин Ситгал.
Они распространили вредоносное программное обеспечение «WhisperGate» – программу-вымогатель – среди десятков украинских государственных учреждений. В обвинении утверждается, что WhisperGate является кибероружием, предназначенным для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных перед вторжением России в Украину.
Кибератака, о которой идет речь, затронула ряд украинских министерств и ведомств.
Злоумышленники также похитили ряд конфиденциальных данных украинских граждан, в том числе медицинские карты пациентов, и запустили на сайтах надпись: «Украинцы! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего!» Также они пытались продать украденные данные.
"В августе 2022 года обвиняемые также взломали транспортную инфраструктуру центральноевропейской страны, которая поддерживала Украину. Начиная с августа 2021 года, обвиняемые также исследовали различные защищенные компьютерные системы, в том числе связанные с 26 странами-членами НАТО, выискивая потенциальные уязвимые места", – говорится в сообщении Минюста.