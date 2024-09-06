ISW: Россияне значительно активизировали наступление в районе Угледара

Российские войска значительно активизировали свои наступательные операции в районе Угледара и пока достигли незначительных тактических успехов в этом районе. Таким образом оккупанты хотят усилить давление на украинских военных и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики считают, что усилия российских войск направлены на ликвидацию широкого украинского выступления к западу и юго-западу от Донецка и продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и вдоль нее.

ISW отметил, что очевидно, скоординированные российские наступательные операции с южного фланга на Покровском направлении на западный фланг украинской обороны вокруг Угледара, вероятно, имеют целью усилить давление на украинские силы, обороняющиеся на западе Донецкой области, и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении.

Активизация российских наступательных операций под Угледаром, скорее всего, не означает, что темпы российских наступательных операций в других местах на западе Донецкой области в ближайшей перспективе снизятся.

Украинская воздушно-десантная бригада, действующая к юго-западу от Донецка, опубликовала 4 сентября видеозапись того, как украинские силы отражают усиленную российскую механизированную атаку в составе четырех танков и 17 боевых бронированных машин вблизи Константиновки.

Российские войска активизировали наступательные операции под Угледаром вскоре после начала расширения южного фланга Покровского выступа, что позволяет предположить, что российские войска намерены провести взаимоусиливающие наступательные операции на южном фланге Покровского направления, непосредственно к западу от Донецка, вдоль автодороги 0-0532, и под Угледаром.

Командование российских оккупантов, вероятно, имеет целью захватить Курахово и Угледар, чтобы позволить российским войскам быстрее получить тактические преимущества до и вдоль трассы Н-15, хотя российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями.

Российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступательным действиям на Покровск и, вероятно, будет рассматривать интенсификацию наступления на западе Донецкой области как второстепенную задачу.

Россияне, вероятно, намерены с помощью этих второстепенных усилий, независимо от их успеха, закрепить украинские силы в западной части Донецкой области и не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.

Российские войска не смогут удерживать инициативу на всей территории Восточной Украины в течение длительного времени, а многократная активизация наступательных действий в Донецкой области, в дополнение к постоянному оперативному давлению, вызванному вторжением Украины в Курскую область, вероятно, приведет к тому, что российские наступательные операции достигнут кульминации раньше, чем планирует российское военное командование.

Ключевые выводы ISW за 5 сентября: