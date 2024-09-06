ГПСУ: Нарушители пытались попасть в Беларусь через заминированную местность

Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с республикой Беларусь через заминированную местность в Ровенской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в соцсетях и в комментарии УП.

Отмечается, что пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизни людей.

В то же время, указывают правоохранители, это не освободит задержанных от ответственности.

"В очередной раз предостерегаем потенциальных нарушителей от подобных действий. Ведь организаторам таких "путешествий" не важна безопасность своих "клиентов"".

Почему это важно: Как известно, Силы обороны, для предотвращения повторного нападения со стороны Беларуси, заминировали периметр на границе с РБ.