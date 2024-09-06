Российская атака на Павлоград: известно об 1 погибшем и 55 пострадавших (Обновлено)
6 сентября российские военные ударили пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Павлограду в Днепропетровской области, известно об 1 погибшем и 55 пострадавших, среди них трое детей 4, 9 и 11 лет. Аварийно-спасательные работы продолжаются, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Воздушные силы, ГСЧС.
"Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений. Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях".
Ранее воздушники предупреждали о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области и призвали жителей перейти в укрытие: "Павлоград немедленно в укрытие!"
Обновлено: Позже Лысак сообщил об одном погибшем и 18 пострадавших, среди них ребенок.
"К сожалению, уже есть погибший в Павлограде. Количество пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка".
Также, по его словам, в городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Чрезвычайники укротили огонь и спасли пять человек.
Впоследствии глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 30.
"Трое из них - дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали мальчики 11 и 4 лет. Среди людей, которые в больнице, двое тяжелых. Медики делают все, чтобы их спасти", - добавил Лысак.
Через несколько минут в ГСЧС сообщили, что уже известно о 40 пострадавших в результате российской атаки по городу.
Обновлено: В 12:52 Воздушные силы заявили, что около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.
"Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей – РФ", – отметили воздушники.
Также глава Днепропетровской ОВА сообщил о полусотне пострадавших. По его словам, самым старшим 86 лет, а самому маленькому – 4. Всем оказывают необходимую помощь. Кроме того, побиты дома местных. Последствия еще уточняют.
Позже ГСЧС отметили, что количество пострадавших в результате российской атаки по Павлограду возросло до 55. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.
Напомним:
- 5 сентября Мирноградская городская военная администрация сообщила об отмене эвакуационных поездов из города Покровск Донецкой области из-за осложнения ситуации с безопасностью.
- Начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые вывозят гражданское население Донецкой области, стала станция Павлоград Днепропетровской области.
- 4 сентября глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в прифронтовом городе Покровск Донецкой области, куда рвутся оккупационные войска, остается еще около 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей.