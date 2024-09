Гейтс верит в большой потенциал искусственного интеллекта

Билл Гейтс дал интервью изданию The Verge, в котором обсудил вопросы, поднимаемые в сериале What's Next? The Future with Bill Gates от Netflix, в том числе искусственный интеллект, сообщает Mezha Media.

В первом эпизоде сериала от Netflix Гейтс использует ChatGPT для советов по занятиям спортом. Отвечая на вопрос, как он вообще пользуется ИИ в повседневной жизни, Гейтс рассказал, что часто обращается к чат-боту, чтобы получить объяснения по поводу незнакомых тем и помощь в написании текста. Чаще всего он использует встроенную функцию в Microsoft Teams для суммирования встреч.

Один из главных вопросов в интервью был о том, видит ли Билл Гейтс угрозу в искусственном интеллекте. Он ответил, что видит больший потенциал в применении искусственного интеллекта в таких областях как образование и медицина, и что инструменты на основе ИИ могут помочь в этих областях. По его словам, в течение следующего десятилетия благодаря ИИ во многих областях вырастет производительность, и "это очень хорошая новость".

Несмотря на это, он не исключает возможности того, что ИИ будут использовать в злых намерениях, однако в целом он видит больше положительных вещей. Говоря о дезинформации, Гейтс также убежден, что кроме создания дипфейков ИИ не несет большой угрозы, и что хорошие вещи могут все сбалансировать.

Одним из самых больших недостатков искусственного интеллекта является огромное потребление энергии. В этом контексте Билл Гейтс рассказал, что Microsoft, как и многие другие техгиганты, ищет возможности использования чистой энергии, чтобы уменьшить загрязнение. Он отмечает, что "фактический прирост от ИИ дата-центров, даже в крайнем случае, будет значительно меньше 10%".

"Итак, чистая выгода, которую мы получаем от того, что ИИ помогает нам в научных открытиях, например, как производить сталь? Как делать мясо? Какова будет погода? Преимущества ИИ превышают тот факт, что это просто еще одна нагрузка на электроэнергию, но не столь велик, как электромобили или электрические тепловые насосы, или перевод промышленной экономики на использование электроэнергии вместо прямого использования углеводородов" , – говорит Гейтс.

Еще одним вопросом было то, сделал бы Билл Гейтс что-то другое, пока он руководил Microsoft. На это бизнесмен ответил, что за свое время в роли генерального директора научился многому и доволен тем, что компания сделала за это время. Гейтс также считает, что его преемники подхватили работу и "это до сих пор отличная компания".