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ГУР совершило кибератаку по российской инфраструктуре: среди целей "Лукойл", ГИБДД, "Банк России"

ГУР совершило кибератаку по российской инфраструктуре: среди целей "Лукойл", ГИБДД, "Банк России"
Фото: pexels

Киберспециалисты ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре. В частности, были атакованы "Лукойл", "ГИБДД", "Банк России" и органы власти страны-агрессора, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали источники в спецслужбах.

Как рассказали собеседники, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. Были атакованы "Лукойл", ГИБДД, "Банк России".

Также в целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины.

В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.

В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области РФ более 13 тысяч пользователей.

В том числе:

  • "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ)
  • ГИБДД
  • "Теплосетевая компания"
  • "ОЛРР УМВД"
  • "Горгаз"
  • "Рыбнадзор"
  • "Кинешемская Городская Электросеть",
  • "УГХ Администрация"
  • "ЛУКойл
  • "СвязьПроектСтрой"
  • "⁠РОСИНКАС Банка России"
  • ⁠МО МВД России "Кинешемский"
  • "Регион-Авто"
  • "Груз Сервис"
  • "⁠Администрация ГО Кинешма"
  • "Администрация Городская Дума"
  • глава "Контрольной Счетной Комиссии"
  • "Единая Россия"
  • "Общественная приемная Единой России"
  • "ЖД вокзал"
  • ⁠ "Тепловые сети"
  • "Водоканал"
  • "ИП Козлов Д.В Электронный огород"
  • "⁠ООО Регионинфросистема-Иваново"
  • "ООО Иваново СДЭК"
  • "⁠Управление ФСБ"
  • "⁠ООО ПрофГаз"
"ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока у РФ еще существует связь со Всемирной сетью", - отметил собеседник в разведке.

Напомним, что украинские хакеры регулярно наносят удары по России. Под атаки попадают в частности платежные системы или госпредприятия агрессора.

В частности, ранее перехвачена переписка между главой парламента России и диктатором Владимиром Путиным. Последний предлагал после "выборов" усилить контроль в стране и конфронтацию со странами Запада;

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