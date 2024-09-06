ГУР совершило кибератаку по российской инфраструктуре: среди целей "Лукойл", ГИБДД, "Банк России"

Киберспециалисты ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре. В частности, были атакованы "Лукойл", "ГИБДД", "Банк России" и органы власти страны-агрессора, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали источники в спецслужбах.

Как рассказали собеседники, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. Были атакованы "Лукойл", ГИБДД, "Банк России".

Также в целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины.

В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.

В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области РФ более 13 тысяч пользователей.

В том числе:

"Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ)

ГИБДД

"Теплосетевая компания"

"ОЛРР УМВД"

"Горгаз"

"Рыбнадзор"

"Кинешемская Городская Электросеть",

"УГХ Администрация"

"ЛУКойл

"СвязьПроектСтрой"

"⁠РОСИНКАС Банка России"

⁠МО МВД России "Кинешемский"

"Регион-Авто"

"Груз Сервис"

"⁠Администрация ГО Кинешма"

"Администрация Городская Дума"

глава "Контрольной Счетной Комиссии"

"Единая Россия"

"Общественная приемная Единой России"

"ЖД вокзал"

⁠ "Тепловые сети"

"Водоканал"

"ИП Козлов Д.В Электронный огород"

"⁠ООО Регионинфросистема-Иваново"

"ООО Иваново СДЭК"

"⁠Управление ФСБ"

"⁠ООО ПрофГаз"

"ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока у РФ еще существует связь со Всемирной сетью", - отметил собеседник в разведке.

Напомним, что украинские хакеры регулярно наносят удары по России. Под атаки попадают в частности платежные системы или госпредприятия агрессора.

В частности, ранее перехвачена переписка между главой парламента России и диктатором Владимиром Путиным. Последний предлагал после "выборов" усилить контроль в стране и конфронтацию со странами Запада;