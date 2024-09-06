ГУР совершило кибератаку по российской инфраструктуре: среди целей "Лукойл", ГИБДД, "Банк России"
Киберспециалисты ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре. В частности, были атакованы "Лукойл", "ГИБДД", "Банк России" и органы власти страны-агрессора, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказали источники в спецслужбах.
Как рассказали собеседники, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. Были атакованы "Лукойл", ГИБДД, "Банк России".
Также в целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины.
В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.
В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области РФ более 13 тысяч пользователей.
В том числе:
- "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ)
- ГИБДД
- "Теплосетевая компания"
- "ОЛРР УМВД"
- "Горгаз"
- "Рыбнадзор"
- "Кинешемская Городская Электросеть",
- "УГХ Администрация"
- "ЛУКойл
- "СвязьПроектСтрой"
- "РОСИНКАС Банка России"
- МО МВД России "Кинешемский"
- "Регион-Авто"
- "Груз Сервис"
- "Администрация ГО Кинешма"
- "Администрация Городская Дума"
- глава "Контрольной Счетной Комиссии"
- "Единая Россия"
- "Общественная приемная Единой России"
- "ЖД вокзал"
- "Тепловые сети"
- "Водоканал"
- "ИП Козлов Д.В Электронный огород"
- "ООО Регионинфросистема-Иваново"
- "ООО Иваново СДЭК"
- "Управление ФСБ"
- "ООО ПрофГаз"
"ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока у РФ еще существует связь со Всемирной сетью", - отметил собеседник в разведке.
Напомним, что украинские хакеры регулярно наносят удары по России. Под атаки попадают в частности платежные системы или госпредприятия агрессора.
В частности, ранее перехвачена переписка между главой парламента России и диктатором Владимиром Путиным. Последний предлагал после "выборов" усилить контроль в стране и конфронтацию со странами Запада;