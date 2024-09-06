В большинстве областей Украины отменили отключение света до 16:00

В большинстве областей Украины до 16:00 отключения электроэнергии не будут применяться. Одна из причин - спадание жары в большинстве регионов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно сообщению, с 10:00 до 16:00 отключения не будут применяться в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской областях.

А с 11:00 до 16:00 - не прогнозируется применение мер ограничения в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.

В пресс-службе также отметили, что 6 сентября, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 4,8 меньше, чем в четверг, 5 сентября, в это же время. Это объясняется спаданием жары в большинстве регионов.

Напомним:﻿ По информации от Укрэнерго от 5 сентября, на 6 сентября планировалось, что будет задействована одна очередь стабилизационных отключений в течение всех суток.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Детальнее про очереди отключений на инфографике: