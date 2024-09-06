В ГБР объяснили, почему не задержали нардепа Дмитрука до побега за границу

Народного депутата Артема Дмитрука не смогли задержать до его побега за границу, поскольку не было законных оснований. Для задержания нужно было подозрение, которое может объявить только генпрокурор, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что было открыто уголовное производство по незаконному пересечению действующим нардепом границы, следствие ГБР делает все, чтобы установить место его нахождения.

"Для того, чтобы он попал в базу Интерпола, нужно несколько технических моментов, когда эта процедура запускается. И тогда Украина и ГБР может рассчитывать, что наши коллеги правоохранители из других государств будут активно помогать и сотрудничать, и будут иметь законные основания, чтобы задержать народного депутата на территории другой страны, которая, конечно же, сотрудничает с Украиной" , - отметила Сапьян.

Она также добавила, что после обнародования видео, на котором Дмитрука видели в Великобритании, следователи ГБР обратились к британским коллегам. В настоящее время устанавливается местонахождение народного депутата.

"Конечно, что следователи обратились сразу к своим коллегам из Великобритании для того, чтобы те могли действительно подтвердить, что этот действующий депутат находится непосредственно там. Ну, и конечно же у них появятся уже законные основания, чтобы его задержать" , – сказала она.

Представительница ГБР также объяснила, почему Дмитрук не был задержан перед побегом из Украины, несмотря на наблюдение за ним правоохранителей. По ее словам, для этого не было законных оснований.

"ГБР и следствие видели признаки подготовки к организации возможного побега. Но у следствия не было законных оснований, чтобы обезопасить, сдержать, задержать и вообще вот этот план побега довести до провала... потому что именно генеральный прокурор может объявлять подозрение действующим народным депутатам, было объявлено подозрение уже после того, как депутат покинул территорию Украины. Поэтому если бы было подозрение, то были бы законные основания. Не было подозрения" , - добавила Сапьян.

Отвечая на вопрос, планирует ли ГБР допросить народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Суто Мамояна, помощник которого якобы помог Дмитруку уехать за границу, спикер заверил, что все данные проверяются.

"Могу лишь сказать, что любые данные, которые появляются в СМИ, они потом проверяются следователями. Если для этого будут проверяться и дополнительно. Мы также видели эту информацию и следователи соответственно тоже видели. Можем сказать, что на тот момент даже из объяснений, понимаем, что признаков на сегодняшний день такого умышленного сотрудничества, грубо говоря, что помощник знал, что именно он делает непосредственно. Возможно, его ввели в заблуждение. Пока признаков умышленного преступления следствие не видит" , - сказала она.

Сапьян не исключила, что если в ходе досудебного расследования выяснится что-то другое, то будут проведены соответствующие процессуальные и следственные действия.

Дело Дмитрука

Напомним, народный депутат Артем Дмитрук подозревается в нападениях на граждан. Подозрение ему объявили после того, как нардеп незаконно уехал из Украины.

Позже Дмитрук был объявлен в международный розыск. Ему также избрали заочно меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также в рамках дела о незаконном пересечении границы еще троим людям объявили подозрение. Одного из организаторов схемы отправили в СИЗО.