WSJ: Союзники пересматривают целесообразность быстрого обучения пилотов из-за катастрофы F-16

Западные союзники Украины обсуждают целесообразность решения Киева развернуть истребители F-16 в зоне боевых действий после того, как один из самолетов попал в авиакатастрофу, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова ознакомленных американских собеседников, которые говорили на условиях анонимности/

Как рассказали журналисты, сейчас западные официальные лица обсуждают мудрость решения Украины развернуть новые истребители в боевых действиях лишь через несколько недель после того, как они впервые прибыли в страну, и отправить пилотов, которые имели ограниченные часы подготовки на передовом самолете.

Издание отметило, что западные пилоты, даже после завершения обучения, часто летают в течение многих месяцев со своими подразделениями и на учениях, прежде чем попытаться выполнить сложные миссии в зонах боевых действий. Украинские летчики вместо этого быстро отправились с учений на поле боя.

"Катастрофа показывает, что происходит, когда вы пытаетесь поторопить события", – заявил один из собеседников издания.

В то же время журналисты отметили, что пока нет планов корректировать текущую программу подготовки украинских пилотов.

Издание напомнило, что следователи до сих пор не знают точной причины катастрофы. Однако одной из версий является то, что российская ракета взорвалась вблизи F-16.

Консультацию в расследовании Украине предоставляют американские советники, отметили журналисты. Следователи рассматривают спутниковые изображения, регистраторы полетных данных и другую информацию, чтобы принять окончательное решение, сообщили журналистам чиновники США.

Сначала об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.

Тогда стало известно о том, что F-16 участвовали в отражении одной из самых массированных воздушных атак России на Украину именно 26 августа.

Вечером 29 августа Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России.